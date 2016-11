TLC 03:05 bis 03:45 Dokumentation Paranormal Survivor Ihr seid nicht eingeladen CDN 2015 Merken Kat zieht mit ihrem Mann und den beiden Töchtern aus ihrer engen Kellerwohnung in ein Drei-Zimmer-Haus. Ein Wohntraum geht in Erfüllung, bis ihre Jugendfreundin Maria samt kleinem Sohn vor der Tür steht und eine schreckliche Geschichte erzählt: Während Marias Schwangerschaft war ihr Ehemann einer Sekte beigetreten und hatte den Gurus etwas Ungeheuerliches versprochen. Er wollte ihnen sein Baby als Opfer darbringen. Doch einige Monate später wurde die Leiche von Marias Gatten in einem Müllsack gefunden. Trotz großer Bedenken fühlt sich Kat verpflichtet, Maria und ihren Sohn bei sich aufzunehmen. Eine Entscheidung, die sie bald bereuen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Chaaya (Nathan) Florian Francois (Dustin Terry) Natasha Ivkovic (Dustin's Girlfriend) Marissa Lair (Lily) Bo Martyn (Maria) Tom Park (Himself - Narrator) Nick Smyth (Bruce) Originaltitel: Paranormal Survivor Regie: John Griffith, Lauren Hugh, Sally Karam, Dylan Reibling Drehbuch: Sally Karam Musik: Joel S. Silver

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 383 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 113 Min. Scarlett

Liebesfilm

Tele 5 02:30 bis 04:00

Seit 53 Min.