TLC 20:15 bis 21:10 Dokumentation Adoption - Neue Eltern für mein Kind USA 2012 Wenn werdende Mütter ihr Kind zur Adoption frei geben, gibt es nach der einmal getroffenen Entscheidung kein Zurück mehr. "Adoption - Neue Eltern für mein Kind" dokumentiert das Schicksal dreier schwangerer Frauen, die in einem Adoptionshaus in Utah leben und mit sich ringen, ob sie ihr Kind nach der Geburt in die Obhut einer fremden Familie geben sollen oder nicht. Sie erzählen, was sie in diese verzweifelte Situation gebracht hat, und treffen sich mit den Menschen, die als potentielle Adoptiveltern für ihr Baby in Frage kommen. Wie entscheiden sich diese Frauen, nachdem sie ihr Kind zur Welt gebracht haben?