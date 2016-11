TLC 14:30 bis 15:25 Dokusoap Ich bin Jazz Zu jung für eine Brust-OP? USA 2016 Merken Bei der Kontrolluntersuchung durch Dr. Charlton interessiert Jazz vor allem eines: Da sie mit der Entwicklung ihrer Oberweite unzufrieden ist, will sie wissen, ob eine baldige Brustvergrößerung infrage kommt. Doch der Mediziner rät von einem zu frühen korrektiven Eingriff dringend ab. Das 15-jährige Transgender-Mädchen will sich mit seiner Antwort nicht abfinden und besteht darauf, mit einem Plastischen Chirurgen zu sprechen. Doch bei den Jennings gibt es auch andere Probleme: Die Zwillinge fühlen sich zurückgesetzt, weil sich Mama Jeanette nur noch um Jazz kümmert. Außerdem in dieser Episode: Jazz wird zum ersten Mal um ein Date gebeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Am Jazz