TLC 12:05 bis 13:00 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Weihnachts-Special GB 2013 Merken Essen ist ihre Leidenschaft. Deshalb fällt das Weihnachtsmahl bei den Brüdern Tom und Henry in diesem Jahr etwas anders aus. Abwechslung steht auf dem Plan, und das heißt: weg mit dem Rosenkohl, adieu zum Festtagsbraten - und her mit dem Weihnachtsmenü 2.0, um frischen Wind in die Küche zu bringen. Die obligatorischen Nüsse peppen die "Brüder mit Geschmack" mit Chili auf. Die traditionellen Knallbonbons werden in kulinarische Highlights verwandelt, und der alljährliche Truthahn wird reloaded. Da Tom und Henry auch im Winter gern draußen grillen, heizen sie das alte Rezept des Whisky-Punschs mit Gewürzen und Angostura an, um sich richtig in Stimmung zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers