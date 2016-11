kabel eins 23:15 bis 01:05 Magazin Abenteuer Leben "Abenteuer Leben" ist "Made in China" D 2016 16:9 HDTV Merken Wir beschäftigen uns einen Abend lang mit dem Reich der Mitte: China ist uns einerseits sehr nah, denn inzwischen kommen unzählige Produkte von dort. Andererseits sind uns die Kultur, viele Sitten und Essgewohnheiten völlig fremd. Wir beleuchten die skurrilen Seiten von China, tauchen in die enorme Produktions-Maschinerie ein und entdecken, warum die Chinesen immer mehr typisch deutsche Produkte herstellen. Wir beschäftigen uns einen Abend lang mit dem Reich der Mitte: China ist uns einerseits sehr nah, denn inzwischen kommen unzählige Produkte von dort. Andererseits sind uns die Kultur, viele Sitten und Essgewohnheiten völlig fremd. Wir beleuchten die skurrilen Seiten von China. Warum zum Beispiel glaubt ein Chinese es bringe Glück, wenn er einen Berg grün anmalt? Wir tauchen aber auch ein in die enorme Produktions-Maschinerie, die China ist: Ganze Städte laufen 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf Hochtouren, um die Welt mit Waren zu versorgen. 2015 importierte allein Deutschland Produkte im Wert von 91,5 Milliarden Euro von dort. Besonders skurril: Die Chinesen stellen immer mehr typisch deutsche Sachen her! So brachte jemand den Gartenzwerg und den Strandkorb nach China und lässt sie nun in Massen fertigen. Doch wie kam es dazu? Und taugen die Sachen was? Schließlich hat das Label "Made in China" einen schlechten Ruf. Wir begleiten Daniel Schröder und Jan Roschke. Die beiden sind Einkäufer für einen Online-Shop und unterwegs auf der größten Handelsmesse Chinas, der Canton Fair. Dort jagen sie typisch deutsche Produkte in echt deutscher Qualität, aber bitte zu viel billigeren Preisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben