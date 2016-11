kabel eins 20:15 bis 22:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Gasthaus zum Eck", Großlittgen D 2016 2016-12-04 18:10 16:9 HDTV Merken Dieses Mal verschlägt es Frank Rosin in die schöne Eifel. Doch was er dort vorfindet, ist alles andere als pure Idylle. Wirtin Lydia Aghegyi ist mit ihrem Hotel und Restaurant heillos überfordert. Nicht nur, dass hier jegliche Kochkenntnisse fehlen - auch der Druck von außen ist enorm. Kann Frank Rosin das aufgebrachte Dorf und die zugezogene Wirtin Lydia wieder versöhnen? Und findet er überhaupt ein geeignetes Konzept für das abgelegene "Gasthaus am Eck"? Dieses Mal verschlägt es Frank Rosin in die schöne Eifel. Doch was er dort vorfindet, ist alles andere als pure Idylle. Wirtin Lydia Aghegyi ist mit ihrem Hotel und Restaurant heillos überfordert. Nicht nur, dass hier jegliche Kochkenntnisse fehlen - auch der Druck von außen ist enorm. Das "Gasthaus zum Eck" und seine Betreiber werden von der gesamten Dorfgemeinschaft gemieden. Und nicht nur das: Sie werden sogar regelrecht angegriffen! Lydia ist am Ende. Sie hat sich in der Vergangenheit viele Fehltritte im Dorf geleistet. Die Fronten scheinen so verhärtet, dass hier die üblichen Maßnahmen der Restaurantrettung nicht ausreichen. Und auch in der Küche sieht Frank Rosin kaum eine Chance. Der Sternekoch steht vor einem seiner schwierigsten Fälle! Wie kann er das aufgebrachte Dorf und die zugezogene Wirtin Lydia wieder versöhnen? Und findet er überhaupt ein geeignetes Konzept für das abgelegene Gasthaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!