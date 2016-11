kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Besser Allein USA 2011 2016-11-30 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Leiche von Manuel Montero wird in einem Museum neben einer aufgebrochenen Vitrine gefunden, aus der ein wertvolles Artefakt gestohlen wurde. LaRoche ist noch immer mit der Aufklärung des Mordes an Todd Johnson beschäftigt, der in einer Zelle des CBI angezündet worden war. LaRoche hat herausgefunden, dass Agent Hightower ein Verhältnis mit dem Polizisten Rance Howard hatte, der von Johnson ermordet worden war, und sagt ihr offen, dass er sie für die Hauptverdächtige hält ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Chris Coy (Foley) Michael Gaston (Gale Bertram) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6