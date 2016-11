kabel eins 05:30 bis 06:25 Krimiserie Quincy Tod im Stadion USA 1980 16:9 HDTV Merken Drei Tage vor der Austragung des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft - mit 90.000 Besuchern - muss Quincy im Stadion die Quelle einer tödlichen Vergiftungsserie ausfindig machen. Drei Menschen starben bereits qualvoll an einer Lebensmittelvergiftung. Dem gewieften Gerichtmediziner bleibt nicht viel Zeit, um die Gefahr zu bannen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Diana Muldaur (Dr. Janet Carlyle) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jeffrey Hayden Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

