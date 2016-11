BR Fernsehen 03:00 bis 03:30 Magazin Gesundheit! Nitrat im Wasser, Salat und Gemüse - eine Gesundheitsgefahr? / Chronische Nasennebenhöhlenentzündung - Wann muss operiert werden? / "Duft der Götter" - Weihrauch in der Medizin / Yoga - Trendsport mit Verletzungsrisiko? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nitrat im Wasser, Salat und Gemüse - eine Gesundheitsgefahr? Die EU-Kommission hat Klage gegen Deutschland wegen der steigenden Nitratbelastung des Grundwassers eingereicht. Wie ist die Situation in Bayern? In welchen Regionen werden die Grenzwerte überschritten? Und wie sieht es beim Trinkwasser aus? "Gesundheit!" zeigt, warum Nitrat für Babys gefährlich sein kann, unter welchen Bedingungen es in den problematischen Stoff Nitrit umgewandelt wird, und wieviel Nitrat auch in Gemüse und Salat steckt. Chronische Nasennebenhöhlenentzündung - Wann muss operiert werden? Alles fängt mit einem Schnupfen an und schon bald ist der ganze Kopf dicht, dazu kommen Fieber und Kopfschmerzen. Was bei den meisten Menschen nach rund einer Woche wieder vorbei ist, entwickelt sich bei anderen Patienten zu einer Art "Dauerschnupfen" und wird chronisch. Manchmal hilft bei einer Sinusitis nur eine Operation. "Duft der Götter" - Weihrauch in der Medizin Die meisten kennen Weihrauch aus der Kirche. Doch das luftgetrocknete Harz des Weihrauchbaums hat auch eine lange Tradition in der Heilkunde, denn es wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und desinfizierend. "Gesundheit!" hat Patienten getroffen, die Weihrauchkapseln einnehmen beispielsweise gegen die entzündlichen Darm-Erkrankung Colitis Ulcerosa und gegen Rheuma. Doch auch äußerlich angewendet kann Weihrauch als Lotion gegen Schuppenflechte, Gelenksentzündungen oder Hautschwielen helfen. Yoga - Trendsport mit Verletzungsrisiko? Zirka 2,6 Millionen Yoga-Fans gibt es hierzulande, schon seit Jahrzehnten hält der Boom an. Warum begeistern sich so viele für die fernöstlichen Körperübungen? Kann das ganzheitliche Training für Körper und Geist tatsächlich Stress abbauen, Rückenschmerzen entgegenwirken und sogar den Blutdruck senken? Und was ist dran an der Kritik, dass einige Yogapositionen ein hohes Verletzungsrisiko bergen? Diesen Fragen geht "Gesundheit!"-Reporterin Veronika Keller nach und besucht dazu zum ersten Mal eine Yogastunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Veronika Keller Originaltitel: Gesundheit!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 382 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 172 Min. Mord im Orient-Express

Krimi

Das Erste 01:20 bis 03:23

Seit 122 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 112 Min.