SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Quincy Die Feindin USA 1980 16:9 Merken Dr. Asten nötigt Quincy Urlaub zu nehmen und setzt als seine Vertretung die hübsche Dr. McCracken ein. Am selben Tag wird die Leiche des kontroversen Abgeordneten Laurence Bridges in seinem Büro aufgefunden. Da Dr. McCracken eher eine Pathologin und nicht so sehr ein geprüfter Leichenbeschauer ist, fürchtet Quincy, dass sie dem Fall nicht gewachsen ist. Er unterbricht seinen Urlaub, um ihr zu helfen - was jedoch auf wenig Begeisterung ihrerseits stößt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Beverly Adams (Dr. Jerri McCracken) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: John Peyser Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: Alric Edens Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6