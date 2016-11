SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Sport ist Mord USA 1980 16:9 Merken Gerichtsmediziner Quincy ist überzeugt, dass der tödliche Sturz der Star-Turnerin Sally auf die Einnahme von Dopingmitteln zurückzuführen ist. Doch die Nachforschungen drohen in einem Gewirr von Lügen und Intrigen zu versanden. Hat etwa eine Lehrerin ihre Schüler mit Steroiden und anderen Anabolika versorgt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Caroline Smith (Gymnastics Coach Virginia Hart) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: George Fenady Drehbuch: William O. Carincross, Lester William Berke Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6