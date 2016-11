SAT.1 Gold 15:10 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Mord am Hochzeitstag USA 1996 Merken Bill Stratton, ein Bekannter von Dr. Sloan, feiert seinen einjährigen Hochzeitstag mit seiner Frau Jennifer, als er zu einem Notfall gerufen wird. Kurz darauf wird er in seinem Büro ermordet. Drei der Hauptverdächtigen haben ein Alibi; schließlich fällt Marks Verdacht auf Jennifer. Wenig später wird diese durch Abgase vergiftet in der Garage tot aufgefunden. In einem Abschiedsbrief gesteht sie den Mord an ihrem Mann. Doch Mark glaubt nicht, dass sie sich selbst umgebracht hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Robert Vaughn (Bill Stratton) Alan Fudge (Alan Helms) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Peter Ellis Drehbuch: Joyce Burditt, Nancy Bond Kamera: Frank Thackery Musik: John D'Andrea Altersempfehlung: ab 6