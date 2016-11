SAT.1 Gold 11:40 bis 12:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in bester Gesellschaft USA 1991 Merken Ein Mord in einem exklusiven Herrenklub, dem auch ein Freund Jessicas angehört, löst bei den Mitgliedern große Bestürzung aus. Jessica wird gebeten, sich des Falls anzunehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Robin Dearden (Lisa Sutton) John Kapelos (Lt. Howard Tartarus) Norman Lloyd (Philip Arkham) John McMartin (Winston Devermore) Nicholas Pryor (Theo Cayle) James Sutorius (Lawrence Cayle) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6