n-tv 00:10 bis 01:00 Dokumentation Das geheime Leben der Apostel USA 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Der Legende nach reisten vor 2.000 Jahren zwölf gewöhnliche Männer tausende von Meilen, riskierten ihr Leben und opferten alles, was sie besaßen. Sie waren auserwählt von Jesus und sollten Gottes Botschaft überbringen. Wer waren diese Männer? Wo führte ihr Weg sie lang? Die Dokumentation folgt dem Weg der Apostel und erklärt, wie das Christentum geboren wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Lives of the Apostles