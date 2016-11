SAT.1 Emotions 23:45 bis 00:30 Krimiserie Hannibal Theater USA 2014 2016-11-29 03:55 16:9 HDTV Merken Will ist wieder auf freiem Fuß, während die Entdeckung von Miriam Lass Jack neuen Mut macht, den Chesapeake Mörder auf die Schliche zu kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Raúl Esparza (Dr. Frederick Chilton) Originaltitel: Hannibal Regie: Michael Rymer Drehbuch: Steve Lightfoot, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16