SAT.1 Emotions 22:20 bis 23:00 Krimiserie Criminal Minds Das Spinnennetz USA 2016 2016-11-29 02:30 16:9 HDTV Merken In Los Angeles werden zwei Frauen tot in ihren Badezimmern gefunden. Der Täter hat sie so fest eingewickelt, dass sie erstickt sind. Während die BAU auf dem Weg nach L.A. ist, schlägt der Mörder ein drittes Mal zu. Scheinbar läuft er Amok, denn alle Opfer starben binnen kürzester Zeit. Außerdem scheint er den Erstickungstod der Frauen zu genießen. Wie sich bald herausstellt, müssen Hotch und seine Kollegen in den eigenen Reihen nach dem Killer suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Rochelle Aytes (Savannah Hayes) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16