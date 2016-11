SAT.1 Emotions 20:55 bis 21:40 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Gottgleich USA 2016 2016-11-29 01:10 16:9 HDTV Merken Während ihrer Flitterwochen auf Belize kehren John und Susie Davis nicht in ihr Hotel zurück. Da es jüngst keine Entführungen von Touristen durch Drogenkartelle gab, muss etwas anderes hinter dem Verschwinden der beiden stecken. Offenbar wurde ihr Leihwagen nahe einer Bucht von der Straße gerammt. Dann findet die örtliche Polizei Johns verstümmelte Leiche - und das IRT hat ein Profil: Der Täter scheint einen Gottkomplex zu haben und einen Verlust kompensieren zu wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Autumn Reeser (Sue Davis) Gil McKinney (John Davis) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Adam Glass Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16