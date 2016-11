SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Das einsame Herz USA 2016 2016-11-29 00:30 16:9 HDTV Merken In Paris wird Samantha Wade auf brutale Weise ermordet: Der Täter tötete sie und durchbohrte anschließend ihre Augen mit Reißhaken. Binnen kürzester Zeit bringt er zwei weitere Amerikanerinnen auf ähnliche Weise um. Jack und sein Team haben bald eine erste Spur. Doch die Ermittlungen werden durch die französischen Kollegen erschwert, die eine andere Auffassung von Öffentlichkeitsarbeit haben - und damit den Täter extrem wütend machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Lothaire Bluteau (Commissaire Pierre Clement) Ivo Nandi (Paul Mossier) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Constantine Makris Drehbuch: Ticona S. Joy Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16