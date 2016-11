SAT.1 Emotions 09:05 bis 09:30 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 96 D 2005 16:9 Merken Vom Faustschlag ausgeknockt, träumt sich Lisa in Davids Arme. Erst Hannah kann sie auf den Boden der Tatsachen holen und ihr klarmachen, dass David sie nicht auf Händen getragen, sondern niedergeschlagen hatte. Doch als er ihr einen Krankenbesuch abstattet, wird Lisas Traum wahr .. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow