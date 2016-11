sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Zum Wohl des Kindes USA 2006 16:9 HDTV Merken Der Sozialarbeiter Eric Hayes ist verschwunden. Nachdem er ein siebenjähriges Mädchen aus den Fängen seines gewalttätigen Vaters entrissen hat, vermutet man nun, dass sich die Eltern an dem "Schutzengel" rächen wollten. Doch in Erics Familie stößt man auf ein neues Motiv für sein Verschwinden. Je tiefer Danny sich in den Fall einarbeitet, desto schwerer fällt ihm die Konzentration auf das Wesentliche. Viel zu sehr erinnern ihn die Geschehnisse an seine eigene traurige Kindheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Danny Taylor) Eric Close (Samantha Spade) Mary Elizabeth Mastrantonio (Ann Cassidy) Sterling K. Brown (Thomas Biggs) Enrique Murciano (Danny Taylor) Originaltitel: Without a Trace Regie: Bobby Roth Drehbuch: Hank Steinberg, Byron Balasco, David Mongan Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12