sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Notfälle und Notfallübungen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Rose hat die typischen Symptome von Liebeskummer, da ist sich Zoe ganz sicher. Sie vergisst jedoch, dass die Schmerzen im Bauch eine rein physische Ursache haben könnten. Wegen ihrer Fehldiagnose zeigt ihr die Stadt nun die kalte Schulter. Unterdessen versucht Lemon, ihren George mit einem romantischen Abendessen zurückzuerobern. Als Zoes Stiefvater erneut Bluebell besucht, denkt Zoe darüber nach, alles hinter sich zu lassen. Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Gary Cole (Dr. Ethan Hart) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Donald Todd, Leila Gerstein Kamera: Jeff Jur Musik: Jeremy Adelman