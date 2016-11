Hessen 20:15 bis 21:00 Reise Herrliches Hessen Unterwegs in und um Usingen D 2016 2016-11-29 02:00 Stereo HDTV Merken Dieter Voss ist diesmal unterwegs in Usingen. Berühmt sind die alpin wirkenden Klippen im Stadtteil Eschbach. Usingen im wunderschönen Hintertaunus hat aber noch viel mehr zu bieten. Mutig wagt sich Dieter Voss an die Kletterfelsen, unterstützt von Thomas Flügel vom Deutschen Alpenverein. Aber wird er es auch schaffen, die Eschbacher Klippen zu erklimmen? Eindrucksvolle Erlebnisse hat Dieter Voss auf Schloss Kransberg. Auf dem wieder für jedermann geöffneten Schloss gibt es ein Sommerkonzert, während sich im "Untergrund" ein riesiger Bunker aus der Nazizeit findet. Dieter Voss lässt sich die Geschichte dieses Bunkers erklären. Stadtführer Herbert Daume schlüpft ins Kostüm von Fürst Walrad und zeigt die stolze Vergangenheit Usingens. Ein kurioses Hobby hat Achim Schollenberger: Er sammelt bunte Klappzahlenwecker aus den siebziger Jahren. Bei Ziegenbauer Jörg George erfährt Dieter Voss, wie glücklich das einfache Landleben machen kann. Dort absolviert er einen Sensenkurs. Der Gnadenhof von Claudia und Uli Zwermann ist Heimat für exotische Tiere wie Kamele, Kängurus und Lamas, die sich vor der Kulisse des Großen Feldbergs sichtlich wohl fühlen. Ein Meister der Kampfkunst, der seine Stärke in den Dienst des Gewaltschutzes stellt, ist Karateweltmeister Jürgen Fritzsche. Er berichtet Dieter Voss, wie er Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf gefährliche Begegnungen vorbereitet. Zum Finale spielen die Mitglieder des Musikvereins Wernborn ihren Hit "Heidi" hoch oben auf den Eschbacher Klippen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Voss Originaltitel: Herrliches Hessen