Camilla ist im Krankenhaus und bewacht Henning, der um sein Leben kämpft. Dabei kommt sie mit Philip, der die ganze Nacht auf seinen Freund aufgepasst hat, ins Gespräch. Nachdem Hennings Vater die Beziehung der beiden Jungen entdeckt hat, sieht Philip keinen Grund mehr zu schweigen. Er erzählt Helen, dass er in der Kiesgrube dabei war und das Gesicht des Täters genau erkennen konnte. Helen ist völlig aufgelöst: Sie befürchtet, dass Hennigs Unfall ein Mordversuch war. Mit Sven beschließt sie, Philip an einen sicheren Ort zu bringen, aus Angst, der Mörder könnte auch Philips Identität herausfinden und ihn töten. Helen erzählt Ron von ihrer Sorge, es könne eine undichte Stelle bei der Polizei geben. Der versteht sofort zwischen den Zeilen, dass es noch einen zweiten Zeugen geben muss. Als Camilla ihm von der engen Bindung zwischen Henning und Philip berichtet, kann Ron logisch folgern, wer der zweite Zeuge ist. Es gelingt ihm, Philip in eine Falle zu locken. Zuvor hatte Philip jedoch Ron auf einem Bild auf Camillas Handy erkannt und seine Pflegemutter darüber informiert. Als Helen und Sven im Krankenhaus ankommen, ist Philip verschwunden. Währenddessen läuft ein Großeinsatz gegen die Drogenbanden. Ron soll die Operation leiten und kommt mit dem gekidnappten Philip im Kofferraum zum Einsatzort. Helen wird bei dem Versuch, Ron festzunehmen, schwer verletzt. Camilla, die inzwischen erfahren hat, wer Ron ist, nimmt die Verfolgung auf. Schauspieler: Anneke von der Lippe (Helen Sikkeland) Axel Gehrken Bøyum (Philip Karlsen) Odin Waage (Henning Øby) Yngvild Støen Grotmol (Camilla Bjerke) Tobias Santelmann (Lars) Åsmund Brede-Eike (Christer) Tehilla Blad (Zana Korda) Originaltitel: Øyevitne Regie: Jarl Emsell Larsen Drehbuch: Jarl Emsell Larsen Kamera: Lars Vestergaard Musik: Geir Bøhren, Bent Åserud