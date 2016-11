Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Der Wolf - Gefallene Engel N 2008 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Ein im Grunde alltäglicher Job erweist sich für Varg Veum als Mission Impossible: Im Auftrag seines besten Freundes Jacob, inzwischen ein berühmter Rockmusiker, soll der Detektiv dessen Frau Rebecca beschatten. Dabei flammt seine alte Liebe zu der attraktiven Fotografin wieder auf. Nach einer gemeinsamen Nacht mit ihr wird der Detektiv jedoch vom schlechten Gewissen geplagt. Als er zu Rebecca zurückkehren und die Affäre beenden will, macht er eine schockierende Entdeckung: Die Frau, die er eben noch liebte, hat sich dem Anschein nach erhängt. Veum ist sich jedoch sicher, dass ihr vermeintlicher Selbstmord inszeniert wurde. Von seinem speziellen Freund Kommissar Hamre erfährt er, dass die Polizistentochter Ruth unter ähnlich rätselhaften Umständen zu Tode kam. Wenig später wird auch die sechsjährige Stine umgebracht. Der Täter hat seine Opfer jeweils betäubt und anschließend mit einem Strick aufgeknüpft. In unschuldiges Weiß gekleidet, sehen sie aus wie gefallene Engel. Die Spur führt zu jener Band, mit der Jacob früher auftrat: Stine war die Tochter des Gitarristen, der psychisch labile Teenager Ruth ein Groupie der Band. Haben Jacob und seine Musiker vielleicht etwas zu verbergen? Bevor Veum dies herausfindet, identifiziert Hamre durch Zufall den Mörder. Dabei wird der Kommissar jedoch von diesem niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Auch Varg Veum gerät in tödliche Gefahr. - Der sympathische Norweger Trond Espen Seim ist wie geschaffen für die kantige Figur des Privatdetektivs Varg Veum, dieses Philip Marlowe des hohen Nordens. Wie die Romanvorlagen ist auch die aufwändige Adaption der Varg-Veum-Stoffe in Gunnar Staalesens Heimatstadt Bergen angesiedelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Bjørn Floberg (Hamre) Fridtjov Såheim (Simon) Pia Tjelta (Rebecca) Per Kjerstad (Jacob) Nils Jørgen Kaalstad (Harry Kløve) Joachim Rafaelsen (Arild Hjellestad) Originaltitel: Varg Veum Regie: Morten Tyldum Drehbuch: Thomas Moldestad Kamera: John Andreas Andersen Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16