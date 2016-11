Hessen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Schätze zwischen Rhön und Habichtswald Eine Reise zu Hessens Welterbe D 2015 Untertitel Live TV Merken Moderator Kurt Lotz bereist die Welterbestätten in Nordhessen, ein Archiv, das ein Weltdokumentenerbe birgt, und einen Ort, der hofft, einmal zum Welterbe zu werden. Im jüngst zum Welterbe ernannten Bergpark Wilhelmshöhe ist zu erfahren, wie schwierig es ist, den begehrten Titel zu bekommen, und welcher Aufwand betrieben werden musste. Was einen Buchenwald so besonders macht, dass er der Welt erhalten bleiben muss, wird im Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald-Edersee erkundet. "Memories oft the world" - es gibt keine passendere Bezeichnung für das Weltdokumentenerbe, das man in Bad Arolsen kennen lernen kann. Dort wird das Archiv des Internationalen Suchdienstes besucht. Die Sendung stellt auch die anderen in Hessen vertretenen Weltdokumentenerben vor: den Film "Metropolis" der Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung in Wiesbaden, den Gero-Codex in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, das Handexemplar der Grimmschen Märchen im Brüder Grimm-Museum Kassel und die Goldene Bulle in Frankfurt. Zu guter Letzt wirft die Sendung noch einen Blick in die Zukunft und betrachtet jene hessischen Orte, die einen Platz auf der Welterbeliste anstreben. Dabei ist zu erfahren, welche Hürden noch zu nehmen sind. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kurt Lotz Originaltitel: Schätze zwischen Rhön und Habichtswald - eine Reise zu Hessens Welterbe Regie: Silke Klose-Klatte