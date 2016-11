Hessen 06:10 bis 06:35 Jugendserie In Your Dreams - Sommer deines Lebens Vermisst D, AUS 2013 Live TV Merken Karl Christoph hat Lili in ein Konzert eingeladen, doch von ihr fehlt jede Spur. Voller Sorge macht er sich mit Sam und Ben auf die Suche. Zur gleichen Zeit wird Karl Christophs Cousin Stefan in Australien gesucht. Der hatte sich von Lucy und Jack ein Surfbrett geliehen. Als ein Haialarm am Strand ausgelöst wird, machen sich Sams Freunde per Motorboot auf die Suche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendra Appleton (Sophie Landmann) Tessa de Josselin (Sam Hazelton) David Delmenico (Ben Hazelton) Jörn Knebel (Philipp von Hasenburg) Bardiya McKinnon (Jack Armitage) Mia Morrissey (Lucy Bryson) Soma Pysall (Lili) Originaltitel: In Your Dreams Regie: Ralph Strasser Drehbuch: John Armstrong, Kym Goldsworthy, Tim Gooding, Josh Mapleton, Julie Miller, Noel Price

