MDR 02:30 bis 03:45 Diskussion Hart aber fair Der Sprung ins Dunkle: Was bringt die Ära Trump? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt starrt auf den schwarzen Trump-Tower in New York. Wird von dort aus Amerika auf rechts gebürstet? Droht ein Ende des freien Handels, der freien Rede? Dreht Trump auf oder dreht er bei? Und was bedeutet das für uns? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag), Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender), Carolin Roth (Finanzjournalistin, berichtet für den US-Sender CNBC aus London), Julian Reichelt (Chefredakteur von Bild.de), Don Jor Originaltitel: Hart aber fair

