MDR 22:50 bis 23:55 Krimi Polizeiruf 110 Am Abgrund D 1979 Untertitel Nach dem tödlichen Unfall seiner Frau Monika hat Peter Januschowitz jeden Halt im Leben verloren. Er ertränkt seine Schuldgefühle in Alkohol, vernachlässigt die beiden Kinder und steckt bis zum Hals in finanziellen Schwierigkeiten. Da wird auf die örtliche Bankfiliale ein Raubüberfall verübt. Der Stukkateur Januschowitz gehört schon bald zu den Hauptverdächtigen. Er kannte sich in den Räumlichkeiten der Bank aus, hat ein Motiv und kann für die Tatzeit kein Alibi nachweisen. Auch die Täterbeschreibung der Bankangestellten Seiffert könnte passen, wenngleich ihre Aussage recht vage bleibt. Grund genug für Hauptmann Fuchs, eine Hausdurchsuchung bei Januschowitz anzuordnen. Doch Leutnant Arndt zögert. Sollte Peter Januschowitz unschuldig sein, wäre der moralische Schaden kaum wiedergutzumachen. Sie verfolgt eine weniger offenkundige Spur. Schauspieler: Sigrid Göhler (Leutnant Vera Arndt) Peter Borgelt (Hauptmann Peter Fuchs) Wolfgang Winkler (Peter Januschowitz) Viola Schweizer (Monika Januschowitz) Christian Steyer (Dr. Mattsen) Helga Labudda (Marion Seiffert) Mathilde Danegger (Frau Kröpelin) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans Werner Drehbuch: Fred Unger, Eberhard Görner, Hans Werner Kamera: Winfried Kleist Musik: Jens-Uwe Günther