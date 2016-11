MDR 05:45 bis 06:15 Magazin Sehen statt Hören Wochenmagazin für Hörgeschädigte Bilinguale Kinder: was wurde draus? Von Elke Marquardt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken * Marcus Klinke "Ich bin taub, so ist das Leben." Marcus Klinke ist an seine Selbständigkeit sehr pragmatisch herangegangen. Sein Umfeld hat teilweise mit Sorgen und Vorurteilen reagiert. Seine Gehörlosigkeit war dabei das Hauptargument. Trotzdem: Marcus Klinke gründet in Berlin ein Blumengeschäft. Dabei ist das nicht sein Ausbildungsberuf - aber schon immer seine Leidenschaft. Er hat als Elektroinstallateur gearbeitet und verschiedene Jobs ausprobiert Als er arbeitslos wird, ist er bereit fürs Risiko. Und den eigenen Blumenladen. Hoch motiviert geht er an seine Selbständigkeit ran. Unterstützung bekommt er von seinem Freund - und vom Integrationsfachdienst "Enterability". So klappt es dann auch mit einem Kommunikationsassistenten. Ein wichtiger Faktor im Kundenkontakt. * Antje Lamprecht Auch Antje Lamprecht betreibt einen Blumenladen in Berlin. Jetzt - nach 17 Jahren - kann sie von ihrem Geschäft leben. Doch der Weg hierher war steinig, erklärt sie. Schule, Ausbildung, Arbeit als Gärtnerin - dann arbeitslos. Die erste Selbständigkeit gemeinsam mit ihrem Mann klappt nicht. Der zweite Anlauf funktioniert. Aus ihrem kleinen Blumen-Zelt einen echten Pavillon zu machen, war nicht einfach. Mit Hilfe einer Bank hat es geklappt. Der Weg zum eigenen Kommunikationsassistenten war ebenfalls holprig. Man bekommt Assistenz nur, wenn man nachweisen kann, dass sich das eigene Geschäft auch finanziell trägt. Gerade zu Beginn ein schwieriges Unterfangen. Hilfe kam schließlich vom Integrationsfachdienst "Enterability". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Weinmeister Originaltitel: Sehen statt Hören

