Drama Stille A, D 2013 Nach dem Roman von Tim Parks Untertitel HDTV Der berühmte Fernsehjournalist und Talkmaster Harry Cliewer ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Kurz vor seinem Interview mit einem Top-Banker, in dem Cliewer diesen gnadenlos bloßstellt, erscheint der autobiografische Roman seines Sohnes Alex: eine Abrechnung mit dem Vater. Darin beschreibt er seinen Vater als untreuen Ehemann, rücksichtslosen und eitlen Selbstdarsteller. Die Situation wird für Cliewer unerträglich. Er flieht in die Stille, möglichst weit weg von der medialen Öffentlichkeit, die er so hervorragend bedient und die ihn zugleich beherrscht, weg von seiner langjährigen Lebensgefährtin Amanda, die er betrügt, aber dennoch nicht loslassen kann. In einer abgelegenen Berghütte muss Harry Cliewer jedoch feststellen, dass Stille kein Garant für inneren Frieden ist. In der Einsamkeit, konfrontiert mit der gnadenlosen Natur und seiner Vergangenheit, kämpft er um sein eigenes Überleben. Schauspieler: Jan Fedder (Harry Cliewer) Iris Berben (Dr. Amanda Kanning) Florian Bartholomäi (Alex Kanning) Anna Fischer (Angela Kanning) Leslie Malton (Carla) Claudia Carus (Moderatorin) Christine Kaufmann (Adele Vio) Originaltitel: Stille Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Stefan Bernheimer