Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Spaziergang durch den Zoo: Bevor die ersten Besucher kommen, schauen die Pferde und Esel mal bei den anderen Zoobewohnern vorbei. Besonders bei den Raubkatzen erregen die Huftiere große Aufmerksamkeit... Für Elefant Chamundi ist heute der Tag der Wahrheit: Sein verbliebener Elfenbein-Zahn wird gekürzt. Schon das Setzen der Narkose ist für die beteiligen Helfer eine Herausforderung. Und während der Elefant schließlich dämmert, wird die Säge angesetzt... Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.