Das Erste 23:30 bis 01:00 Drama Teufelsbraten D 2007 Nach Ulla Hahn Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Teufelsbraten" erzählt nach dem Roman "Das verborgene Wort" der Lyrikerin Ulla Hahn die schmerzhafte Emanzipationsgeschichte einer Arbeitertochter in den 50er Jahren, die mit ihrem unbeugsamen Willen, lesen und schreiben zu lernen, bei ihren kölsch sprechenden, in tiefster Armut lebenden Eltern und ihrer Großmutter auf gewaltigen Widerstand stößt. Allein der gutmütige Großvater versteht sie, von ihm lernt Hildegard als kleines Mädchen "Buchsteine" kennen, die ihre Fantasie in Gang setzen und sie darin bestärken, dass Sprache und Literatur sie aus dem einengenden katholisch-rheinisch geprägten Elternhaus herausführen werden. Unterstützt von ihren Lehrern, die Hildegards Talent erkennen, und angeregt durch neue Freundschaften und Erfahrungen außerhalb der Familie und des Proletariermilieus, gelingt es der heranwachsenden jungen Frau, ihren Weg trotz der Einschüchterungsversuche der völlig überforderten Eltern unbeirrt fortzusetzen. Doch bis zur Aufnahme ins ersehnte Gymnasium bleibt dieser sehr steinig. Der zweite Teil des Films wird am 6. Dezember 2016 im Ersten gesendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Vater) Margarita Broich (Mutter) Barbara Nüsse (Großmutter) Peter Franke (Großvater) Nina Siebertz (Hildegard 1) Charlotte Steinhauer (Hildegard 2) Anna Fischer (Hildegard 3) Originaltitel: Teufelsbraten Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Volker Einrauch Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer