Start der zweiten Staffel der Anwaltsserie "Die Kanzlei". Nach dem Tod des Schauspielers Dieter Pfaff 2013 beschloss die ARD, „sein künstlerisches Baby“, die Serie „Der Dicke“, weiterzuführen. Das Nachfolgeformat „Die Kanzlei“ kam so gut an, dass sie nun in die zweite Staffel startet: Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) hat den chronisch klammen Markus Gellert (Herbert Knaupp) zu ihrem Partner gemacht. Kaum ist die Kanzlei in neue Räume gezogen, droht ihr bereits das Aus. Denn Isa wird von ihrem Bruder Egin des Mordes bezichtigt. Man will ihr die Zulassung entziehen … 7 Folgen, dienstags. In Google-Kalender eintragen