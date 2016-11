Disney Channel 00:00 bis 00:30 Comedyserie Die Nanny Wo Herman Munster aufs College ging... USA 1999 Stereo HDTV Merken Fran begleitet Brighton auf seiner Vorstellungstour nach Harvard. Als sie dort sind und einige von Brightons Studienkameraden treffen, bricht plötzlich unter den Jungs eine Prügelei aus, Brighton weigert sich aber, den Grund für den Streit zu verraten. Es stellt sich heraus, dass die Jungs "Bemerkungen" über Fran gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Suzanne Myers, Cody Farley Kamera: Robert F. Liu Musik: Timothy Thompson