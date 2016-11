Disney Channel 22:10 bis 22:35 Comedyserie Immer wieder Jim Der Grill USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim gewinnt bei einem Lotteriespiel einen neuen Grill. Auf Cheryls Drängen hin erklärt er sich bereit, seinen alten Grill Andy zu schenken. Jim ist glücklich, das veraltete Teil los zu sein. Doch als Andy am nächsten Tag ein Essen veranstaltet, kommt es zum Eklat. Er lädt Jim nicht ein, woraufhin dieser wütend seinen Grill zurückfordert . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi