Disney Channel 20:15 bis 22:10 Abenteuerfilm Die Jagd zum magischen Berg USA 2009 Alexander Key Dolby 16:9 HDTV Jack Bruno ist Taxifahrer und fährt jeden Tag die selbe Strecke, um Touristen zum Planet Hollywood zu bringen. Kein Wunder, dass dem Ex-Häftling dabei stinklangweilig ist. Eines Tages steigen zwei blonde Teenager in Jacks Taxi und drücken ihm 15.000 Dollar in die Hand, damit er sie zum 'Witch Mountain', dem titelgebenden magischen Berg, bringt... Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Jack Bruno) AnnaSophia Robb (Sara) Alexander Ludwig (Seth) Carla Gugino (Dr. Alex Friedman) Ciarán Hinds (Burke) Tom Everett Scott (Matheson) Chris Marquette (Pope) Originaltitel: Race to Witch Mountain Regie: Andy Fickman Drehbuch: Matt Lopez, Mark Bomback Kamera: Greg Gardiner Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12