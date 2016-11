Disney Channel 11:50 bis 12:20 Trickserie Die Schlümpfe Zum Unglückstag viel Glück / Papas freier Tag USA, B 1985 16:9 HDTV Merken (a) Am Tag des Unglücklichseins müssen die Schlümpfe unglücklich sein, damit sie ihr Glück das ganze Jahr über schätzen können. Gargamel erfindet den Glückseligkeitsdetektor, um die Schlümpfe zu finden, wendet ihn aber genau an dem Tag an, an dem die Schlümpfe nicht glücklich sind... (b) Die Schlümpfe beschließen, dass Papa eine Ruhepause verdient. Daher sind sie sich einig, dass sie ihre Probleme ohne ihn lösen müssen. Papa fühlt sich veraltet, aber sein weiser Freund, Homnibus, zeigt auf, dass die Schlümpfe ohne ihn nicht auskommen würden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen