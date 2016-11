Disney Channel 08:50 bis 09:20 Trickserie Miles von morgen Folge: 16 Tiefkühlessen / Reparieren will gelernt sein! USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Eigentlich haben sich die Callistos auf ein ruhiges Abendessen mit der Familie in einem neuen Restaurant am Ende des Universums gefreut. Doch dann werden sie von einem Weltraum-Dieb gestört. (b) Miles möchte gerne in die Fußstapfen seines Vater treten und ein super Mechaniker werden. Doch als er versehentlich den Multivator der Sternenflitzers umprogrammiert, muss er vor allem lernen, sehr schnell zu reparieren, wenn er seine Schwester Loretta retten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miles from Tomorrowland Regie: Kelly James