Disney Channel 06:00 bis 06:20 Trickserie Die Schlümpfe Das Geheimnis des Dorfbrunnens USA, B 1981-1990 16:9 HDTV Merken Warum wartet Clumsy Schlumpf Tag und Nacht neben dem Dorfbrunnen? Welchen Wunsch will er geheim halten? Wie schlittert Gargamel in diese mysteriöse Angelegenheit? Gelingt es Gargamel doch noch, die Schlümpfe zu fangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Don Lusk, Jay Sarbry, Carl Urbano, Rudy Zamora Drehbuch: Peyo Musik: Joanne Miller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 286 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 46 Min.