Serien Tempel Folge: 2 Willkommen im Club D 2016 Mark versucht Sandra und Juni aufzumuntern und die Wohnung wieder herzurichten. Doch die Stimmung ist angespannt. Zudem meldet sich Jakob und verlangt nach Marks Hilfe im Boxclub. Doch zunächst muss sich Mark um Frau Lada kümmern, die ebenfalls von der Entmietungsmafia bedroht wird. Zudem kauft er eine neue Geige für seine Tochter Juni. Als er schließlich im Boxclub eintrifft, erwartet ihn eine besondere Herausforderung. Ein Einbrecher hat einen Brandanschlag in Nataschas Zimmer verübt. Während Mark sich um die panische Natascha und die aufgescheuchten Bordellbesucher kümmert, nehmen Jakobs Männer den Brandstifter, Goran, gefangen. Mark wird in Jakobs Büro gerufen um den blutüberströmten Goran zu verarzten, bevor Jakob und sein Sohn Adrian mit dem Verhör von Goran weitermachen. Goran soll den beiden seinen Auftraggeber verraten, denn Jakob will wissen, wer versucht ihn aus seinem Club zu drängen. Doch als Mark Goran helfen will, eskaliert die Situation. Sandra möchte derweil zur Arbeit ins Reisebüro, doch der Aufzug streikt mal wieder. Da sie aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt und selbständig nicht die Treppen nutzen kann, bittet sie kurzerhand Mehmet, der mit ein paar Freunden im Hausflur abhängt, sie hinunter zu tragen. Dabei beginnt ein flapsiger Flirt, hinter dem aber auch ehrliche Anziehung steckt. Juni schwänzt unterdessen die Schule und trifft sich mit ihrem Freund Sami. Die beiden haben dringenden Gesprächsbedarf, denn Juni ist schwanger und sie wissen nicht, wie sie es ihren Eltern sagen sollen. Schauspieler: Ken Duken (Mark Tempel) Chiara Schoras (Sandra Tempel) Michelle Barthel (Juni Tempel) Max Schimmelpfennig (Sami) Thomas Thieme (Jakob) Maximilian Brauer (Adrian) Antje Traue (Eva) Originaltitel: Tempel Regie: Philipp Leinemann Drehbuch: Conni Lubek Kamera: Christian Stangassinger Musik: Boris Bojadzhiev