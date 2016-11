ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissarin Heller Schattenriss D 2015 Nach dem gleichnamigen Roman von Silvia Roth 2016-11-29 01:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wahllos schießt ein Heckenschütze in der Wiesbadener Innenstadt auf Passanten. Wenig später wird in der Nähe eine Bank überfallen. Die Täter entkommen und nehmen drei Geiseln mit sich. Eine davon ist Kommissarin Winnie Heller. Die Geiselnehmer verschanzen sich in einem Fabrikgelände und verlangen mehrere Millionen Lösegeld. Während ihr Kollege Verhoeven zusammen mit dem BKA ermittelt, lässt Winnie vorsorglich ihren Dienstausweis verschwinden. Doch die Eskalation droht, als nicht nur die Kommissarin enttarnt wird, sondern auch Schüsse fallen und eine Geisel tödlich getroffen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Wagner (Winnie Heller) Hans-Jochen Wagner (Hendrik Verhoeven) Peter Benedict (Burkhard Hinnrischs) Ludwig Blochberger (Maik Voigt) Andreas Döhler (Bernd Hoff) Nina Kronjäger (Silvie Verhoeven) Rick Okon (Jonas Hoff) Originaltitel: Kommissarin Heller Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke