ZDF neo 15:00 bis 16:00 Krimiserie Ein Fall für zwei Tod eines Buchhalters D, A, CH 2005 2016-12-02 05:20 Stereo Während der Gerichtsverhandlung ist Dr. Lessing sicher, mit dem brisanten Material, das Josef Matula präsentieren wird, die illegalen Geschäfte des Bankdirektors Marx beweisen zu können. Nicht nur sein Mandant Nitschke, sondern etliche Personen wurden durch dessen unzulässige Immobilienverkäufe betrogen. Doch als der Zeuge Matula aufgerufen wird, erlebt der Anwalt eine herbe Enttäuschung: Der Privatdetektiv ist spurlos verschwunden. Auch der Buchhalter Michael Behrendt ist entsetzt. Er hatte Firmeninterna an Matula weitergegeben. Nachdem es nicht zu der Aussage kam, bringt ihn Lessings Ankündigung, die kriminellen Machenschaften beweisen zu können, in den Verdacht, der Verräter zu sein. Denn nicht viele Mitarbeiter hätten die belastenden Informationen zuspielen können. Später taucht Matula völlig benommen in der Kanzlei auf. Die Erklärung für sein Verschwinden lässt Lessing und Helga staunen. Eine attraktive Frau, die sich als Charlotte von Salem ausgegeben habe, habe ihn unter dem Vorwand, ihn mit der Wiederbeschaffung eines teuren Gemäldes zu beauftragen, aus dem Gericht gelockt. Dann sei er entführt und mit Medikamenten betäubt worden. Die Beweise seien gestohlen worden. In der Hoffnung, von Behrendt nochmals Unterstützung zu bekommen, tappt Matula in eine Falle. Er findet Behrendt erschlagen in dessen Wohnung und wird dort von der Polizei als Tatverdächtiger festgenommen. Durch einen perfiden Trick befinden sich sogar seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Dr. Lessing hat alle Hände voll zu tun, seinem Freund aus der prekären Lage zu helfen. Sind die mysteriöse Unbekannte und ihr Handlanger auch Behrendts Mörder? Lessing und Matula arbeiten nicht nur fieberhaft daran, die Existenz ihres Klienten zu retten und ihm zu seinem Recht zu verhelfen, sondern auch die Täter zu finden, die Matulas Leben riskiert haben und ihm den Mord anhängen wollen. Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Michael Mendl (Dr. Roland Marx) Antje Schmidt (Diane Krüger) Armin Dillenberger (Sebastian Nitschke) Mariella Ahrens (Franca Maldini) Thomas Balou Martin (Kommissar Wrobel) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Axel Götz Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna