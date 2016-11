ZDF 00:50 bis 02:25 Komödie Cocktail USA 1988 Nach dem Buch von Heywood Gould Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Brian träumt davon, möglichst schnell reich zu werden. Doch seinen Erfolg findet er nicht etwa an der Wall Street, sondern als Cocktail-Mixer im Glitzermilieu der High Society. Die Begegnung mit einer offenbar mittellosen Künstlerin lässt ihn seine wahren Gefühle erkennen. Ein Kinohit der 1980er Jahre, der den jungen Tom Cruise als materialistischen Yuppie hinter dem Tresen in Szene setzt, den die Liebe schließlich bekehren kann. Frisch aus der Army entlassen und ohne besondere Ausbildung, ist Brian Flanagan (Tom Cruise) dankbar, in einer angesagten New Yorker Bar von seinem neuen Boss Doug Coughlin (Bryan Brown) als Barkeeper angelernt zu werden. Gemeinsam werden die beiden schnell zu Stars der Szene von Manhattan, wo sie sich bestens amüsieren und reihenweise schöne Frauen verführen. Als das Verhältnis zwischen den beiden abkühlt, nimmt Brian einen neuen, noch besser bezahlten Job in Jamaica an, wo er sich weiterhin exzessiv dem schönen Leben widmet, bis er sich in die hübsche Urlauberin Jordan (Elisabeth Shue) verliebt, eine junge Künstlerin, die sich zu Hause als Kellnerin durchschlägt. Als Brian jedoch nebenbei eine Affäre mit einer älteren, vor allem aber reichen Touristin beginnt, zieht sich Jordan enttäuscht zurück. Drehbuchautor Heywood Gould hatte selbst jahrelang als Barmixer gearbeitet und konnte für "Cocktail" aus seinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Mit "Cocktail" brachte Roger Donaldson ("Thirteen Days") eine typische Achtzigerjahre-Geschichte über die Bekehrung eines materialistischen Yuppies auf die Leinwand, in ausgesprochen attraktiver Verpackung. Die Bar als Ort gesellschaftlichen Glamours ist das ideale Umfeld für den damals 25-jährigen Tom Cruise, der an der Seite des Australiers Bryan Brown ("Die Dornenvögel", "Gorillas im Nebel") mit zynischen Bemerkungen nur so um sich wirft, das Cocktailmixen zum Balz-Tanz umfunktioniert und die Frauen reihenweise verführt. Ein oberflächliches Leben, das die Moral des Films in Gestalt von Elisabeth Shue ("Leaving Las Vegas") eines Besseren belehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Brian Flanagan) Bryan Brown (Doug Coughlin) Elisabeth Shue (Jordan Mooney) Lisa Banes (Bonnie) Laurence Luckinbill (Mr. Mooney) Kelly Lynch (Kerry Coughlin) Gina Gershon (Coral) Originaltitel: Cocktail Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Heywood Gould Kamera: Dean Semler Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16