ZDF 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der große Warentest Wie gut sind Matratze, Waschmaschine & Co.? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken ZDFZeit stellt die Frage, wie gut Matratzen, Waschmaschinen und Co. sind. Dabei holte man sich Unterstützung von der Stiftung Warentest. Jährlich nimmt die Stiftung über 200 Produkte und Dienstleistungen unter die Lupe. Die Filmemacher wollten wissen, was bei unseren Lieblingsprodukten über „gut“ oder „mangelhaft“ entscheidet. „Der große Warentest“ blickt in die sonst streng geheimen Testlabore, wo Matratzen, Waschmaschinen & Co. bis zum Äußersten belastet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der große Warentest Regie: Fabian Sabo Kamera: Marvin Mohr