NDR 18:15 bis 18:45 Dokumentation NaturNah: Die Natur braucht Dich! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Natur braucht Dich! Hinter diesem Satz steckt die Aufforderung der Loki Schmidt Stiftung an Hamburger Schüler und Lehrer, den Biologieunterricht einmal nach draußen in die vielen Naturschutzgebiete der Großstadt zu verlegen. Man kann nur schützen, was man kennt, war ein Motto von Hannelore "Loki" Schmidt. Sie selbst hatte ein ganz kleines Moor hinter ihrem Haus in Hamburg-Langenhorn. Moore waren für sie Naturschätze. Ihre Stiftung setzt sich darum für den Schutz dieser, aber auch anderer bedrohter Lebensräume ein. Würden die kleinflächigen Reste feuchter Wiesen, Moore und Heiden sich selbst überlassen, wären sie schnell von Bäumen und Büschen überwuchert. Diese müssen also heraus. Das gilt ebenso für "eingewanderte Exoten", die heimische Arten verdrängen. Und das "heraus" bedeutet harte Arbeit. Paula und Frederik sind aktive und kundige Naturschützer der Stiftung. Sie führen zu allen Jahreszeiten Schulklassen zu Arbeitseinsätzen in die geschützten Gebiete, die man sonst nicht betreten darf. Eine einmalige Gelegenheit, die großen und kleinen Naturschätze ganz nah zu erleben, die Großstadtkinder sonst nie zu sehen bekommen würden: Kraniche und Seeadler, Goldammer und Eisvogel, Zauneidechsen und Kreuzkröten, Becherflechten und Glockenheide, Weinbergschnecken und Teichmolche, Biber und Rothirsche. Der Film aus der Reihe "NaturNah" begleitet die Schüler in Hamburgs letzte Moore, in Heideflächen, in den Auenwald und an Teiche und Flussufer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NaturNah Regie: Holger Vogt