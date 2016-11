NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Ernie und Bert schlafen unter dem freien Himmel im Wald. Ernie hört viele Geräusche und versucht sie zu identifizieren. Bert will nur schlafen. Grobi hat als Kellner in einem russischen Restaurant die Sänger Sascha und Mascha zur Seite, die die Bestellungen des Blauen mit melancholischen Melodien begleiten. Doch alles, was der Blaue möchte, gibt es nicht: Nyet. Nur der Borschtsch wird gebracht. Michelles Traumberuf ist Eisfrau. Bei Eis-Profi Uve lernt die Siebenjährige das Geheimrezept für Erdbeereis kennen. Außerdem verziert sie Eiswaffeln mit Schokostreuseln und serviert dann das Waffeleis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße

