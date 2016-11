Phoenix 00:00 bis 00:45 Diskussion Phoenix-Runde Harte Hand und null Toleranz - Was macht Deutschland sicher? D 2016 Live TV Merken Schärfere Tonlage in Sachen Innere Sicherheit: Mit mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, härteren Waffengesetzen, höheren Strafen für Einbrecher und auch bei Angriffen auf die Polizei und Rettungskräfte will die Koalition die Bürger beruhigen, denn viele fühlen sich vom Staat nicht mehr ausreichend geschützt. Doch reichen diese Maßnahmen aus? Was sind die richtigen Konzepte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anke Plättner Gäste: Gäste: Rainer Wendt (Bundesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft), Stefan Mayer (CSU, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion), Irene Mihalic (B'90/die Grünen, Innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion) Originaltitel: phoenix Runde