Phoenix 15:15 bis 16:00 Dokumentation Der Fall Richthofen - Wer erschoss den roten Baron? USA 2002 2016-12-11 02:35 Live TV Merken Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen galt während des Ersten Weltkrieges als der erfolgreichste deutsche Jagdflieger. Freunde und Feinde nannten ihn respektvoll den "Roten Baron". Am 21. April 1918 hob er zu seinem letzten Einsatz ab. Wer tötete den "Roten Baron"? Mit Hilfe moderner kriminologischer Untersuchungsmethoden klärt ein Expertenteam, wer tatsächlich den entscheidenden Treffer erzielte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Death of the Red Baron