Dokumentation Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken GB 2009 Dan Snow reist in das uralte Herz Mexikos, auf der Suche nach der verlorenen Zivilisation der Azteken und ihrem letzten und größten Herrscher Montezuma II. (1502-1520). Montezuma erbte von seinem Onkel ein Imperium mit über fünf Millionen Einwohnern, welches sich vom heutigen Mexiko bis Nicaragua zog. Während seiner Herrschaft verfolgte er eine harte Expansionspolitik, die von brutalster Kriegsführung gezeichnet war. Innerhalb weniger Monate nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1502 hatte sich Montezuma in einen erbarmungslosen Gewaltherrscher verwandelt, der sich selbst zum Gott erklärte.