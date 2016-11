TNT-Serie 09:05 bis 10:15 Krimiserie Quincy Mord im Rathaus USA 1976 Merken Eine junge Frau wird vergewaltigt und ermordet an einem Strand in L.A. aufgefunden. Kurz darauf wird bereits ein Verdächtiger festgenommen - ein Junge. Gerichtsmediziner Quincy hält es für ausgeschlossen, dass der junge Mann die Frau erwürgt hat und beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Lt. Monahan) John S. Ragin (Dr. Astin) Rick Podell (Peter Gordon) Val Bisoglio (Danny) Martha Smith (Diane Johnson) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: E.W. Swackhamer Drehbuch: Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Ben Colman Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6